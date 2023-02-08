FIBA’dan saygı duruşu kararı

FIBA Avrupa, depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.
FIBA Avrupa, depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.