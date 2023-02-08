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FIBA’dan saygı duruşu kararı

FIBA Avrupa, depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
FIBA’dan saygı duruşu kararı
FIBA Avrupa, depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.
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