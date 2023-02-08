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DİDEM PETEKKAYA KİMDİR? | Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Petekkaya ile 2003 yılında hayatını birleştiren Didem Petekkaya hakkında arama motorlarında 'Didem Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:20
DİDEM PETEKKAYA KİMDİR? | Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

DİDEM PETEKKAYA KİMDİR? | Erkan Petekkaya ile evlenmesinin ardından magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan Didem Petekkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. İş insanı olan Petekkaya hakkında arama motorlarında araştırılan Didem Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERKAN PETEKKAYA'NIN EŞİ DİDEM PETEKKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ankara'da doğan Didem Petekkaya'nın memleketi aslen Diyarbakır'dır. Didem Petekkaya Erkan Petekkaya'nın eşi olmasıyla birlikte aynı zamanda akrabasıdır. Didem Petekkaya 2003 senesinde davetli olduğu bir düğün merasiminde karşı karşıya geldiğı Erkan Petekkaya'ya karşı ilk görüşte sıcak duygular hissettiğini ve evleneceği adam hissiyatına kapıldığını belirtmiştir.

Sonra akrabası olduğunu öğrendiği Erkan Petekkaya ile Ankara'da 2 kez buluşan Didem Petekkaya ikinci görüşmenin akşamında asansörde Erkan Petekkaya'nın kendisine "Evlen benimle" dediğini ve onunda bu teklifi hemen kabul ettiği bilinmektedir.

DİDEM PEETEKKAYA AİLESİ

Didem Petekkaya ve Erkan Petekkaya 2003 senesinde dünya evine girdi. 2004 senesinde "Cem Cano Petekkaya" adını verdikleri bir erkek çocukları oldu.

Didem Petekkaya eşi Erkan Petekkaya oğlulları Cem Cano Petekkaya ve Erkan Petkkaya'nın annesi Alzheimer olan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası babası Akın Petekkaya ile Altınoluk'ta birlikte yaşamaktadır.

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