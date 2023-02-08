DEPREM SON DAKİKA | 8 Şubat ölü ve yaralı sayısı | Depremde son dakika gelişmeleri ve güncel deprem haberleri...

DEPREM SON DAKİKA | Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı deprem, çevredeki 10 ilde büyük hasara neden olurken zamana karşı yarış sürüyor. Yalnızca enkazın değil soğuğun da öldürücü noyutlara ulaştığı bölgede ekipler, enkaz altındaki arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken Hatay'dan gelen güzel haber umutları bir kez daha yeşertti. Mesude öğretmenin 49 saat sonra enkaz altından çıkarılması arama kurtarma çalışmalarında moral ve motivasyonu artırırken bir güzel haber de Kahramanmaraş'tan geldi. Depremin 52. saatinde bir kadın, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş, Hatay, Gaizantep ve Malatya'dan gelecek yeni güzel haberler, nefesler tutularak bekleniyor. İşte anbean deprem gelişmeleri...

8 ŞUBAT ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

📌VEFAT SAYISI: 8 bin 574

📌YARALI SAYISI: 49 bin 133

📌YIKILAN BİNA SAYISI: 6 bin 444

Depremin 3. gününde merkezüssü olan Kahramanmaraş'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güncel ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Buna göre, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574'e, yaralı sayısı ise 49 bin 133'e yükseldi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

13.52

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ SAYIYI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444."

"Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerdeki otellerle görüşmelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız. Çadırda kalmak istemeyenler bu otellere giderse deprem bölgelerindeki çalışmalar da daha hızlı şekilde yürütülebilir."

"Hasar tespitleri yapacağız ve ailelere belli destekleri vereceğiz. Hazine ve Maliye'den belli bir bütçeyi ayırdık. Her aileyi rahatlatacak bir ödeme yapacağız. Bunu 10 bin TL olarak planladık. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını gidereceğiz."

11.30

CAN KAYBI 7 BİN 108

AFAD: "Can kaybı sayımız 7.108'e yükseldi. 40.910 vatandaşımız da yaralı."

11.20

SGK'DAN RAPORLU İLAÇ AÇIKLAMASI

SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

10.52

SON RAKAM AÇIKLANDI

AFAD: "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957, yaralananların sayısı 38 bin 224 oldu"

10.40

DSÖ'DEN TÜRKİYE İÇİN 3. SEVİYE ACİL DURUM ALARMI

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu.

09.35

ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır.

00.38

OHAL RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00.15

VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.

21.30

BAKAN KOCA İL İL VEFAT SAYISINI AÇIKLADI

Hatay: 1647

Kahramanmaraş: 1243

Gaziantep: 504

Şanlıurfa: 127

Adana: 167

Adıyaman: 896

Malatya: 201

Osmaniye: 502

Kilis: 22

Elazığ: 5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Depremin boyutu çok büyük, zorlu bir coğrafyayı vurdu. Hava koşulları son derece zorlu. Kurtarma ekipleri, zarar gören merkezlere zorlukla ulaştılar. Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik, artış olabileceğini düşünüyoruz. Hatay 1647 vefat, Kahramanmaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. toplamda 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da enkazdan kurtarılanları sayısı 1846. Dün gece 98 yaralımız MSB İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Hatay'daki yaralılarımız Adana Şehir Hastanesi ve bölgedeki hastanelere nakil ettik. Tüm ekiplerimize ve gönüllü yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

21.15

KAHRAMANMARAŞ ARTÇILARA DİRENİYOR

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.09'da 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

19.51

AFAD'DAN TELEFON UYARISI: KULLANMAYIN!

AFAD: 4 bin 544 can kaybı var, 26 bin 721 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için görevlendirilen gemi ve araçlarımız var. 100 civarı uçak helikopter bölgede bulunmakta. Bugünkü faaliyetlerde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Ülkemizin her yerinden yardımlar yapılmasıyla ilgili talepler gelmekte. AFAD'ın deprem sonrası bağış hesapları var. Bu hesaplara yardımlar yapılıyor. Bir diğer husus bilgi kirliliği. Art niyetli paylaşımlar kafa karışıklığına sebep verebiliyor. İtibar edilmemesini rica ediyoruz. Artçı sarsıntılar artıyor. Şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana geldi. Büyük depremlerden sonra uzun süre devam edecektir. Bu tür sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz. Yollarımızın açık kalması, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Telefonların kullanılmamasını rica ediyoruz. 1 saat sonra Sayın Fuat Oktay Bey daha ayrıntılı bilgi verecek.

18.48

İLK DEPREMDEN BU YANA 422 ARTÇI

Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AFAD'ın verilerine göre, saat 18:48'de 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 11.4 km altında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 deprem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

18.45

AFAD YENİ VERİLERİ DUYURDU

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 3.703 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 22.286 vatandaşımız yaralanmıştır.

17.34

BAKAN SOYLU'DAN PROVOKASYON UYARISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ciddi bir mücadele içindeyiz, el birliğine ihtiyaç var. Zamanla yarışıyoruz, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Provokatif söylemlerden uzak durulmalı" dedi. Yağma iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

15.45

TBMM'DEN ORTAK DEPREM BİLDİRİSİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

14.52

DEPREM BÖLGELERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süre ile olağanüstü hal kararı alındı.

14.43

VEFAT SAYISI 3 BİN 549 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki malzemeyi deprem bölgesine göndermelidir. Şu ana kadar 3 bin 549 vefat ve 22 bin 168 yaralımız var. Şu anda 8 binden fazla vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

14.28

TİCARET BAKANLIĞI -SEFERBERLİK BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

13:18

ADIYAMAN'DA 5,1'LİK ARTÇI

Afad'a göre Adıyaman Aksu-Sınık merkezli 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

12.35

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DEPREM FIRSATÇILARI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

11.41

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 500'E DAYANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamuoyuna yaptığı açıklamada vefat sayısının 3 bin 419'a, yaralı sayısının ise 24 bin 443'e yükseldiğini duyurdu.

10.13

13,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bu son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketidir. 10 ilimizi etkiledi. Yollardaki sıkışıklık örneğin komşu ilimizden yardım alamama durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu son 1 asırdaki en büyük felakettir. Doğrudan 13 buçuk milyon vatandaşımızı etkiledi bu felaket. İkinci depremde yorulan ve hafif hasar alan binalar da zarar gördü. Toplamda 10 ilimizde 30 valimiz görevlendirildi. Ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. 72 saat bizim için çok kıymetli. Şu an ekiplerimiz tüm enkaz alanlarında. Tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum."

09.40

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürlü Orhan Tatar yeni vefat sayısını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.381'e yükselirken yaralıların sayısı ise 20.426 olarak güncellendi. Yıkılan bina sayısının 5.575 oldupunu bildiren Tatar, yıkıldığı ihbar edilen ancak henüz tescillenmeyen bina sayısını ise 11.302 olarak duyurdu.

06.13

BİR ARTÇI DA ADIYAMAN'DA

Adıyaman'da 5,3 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Gölbaşı olarak kaydedilirken çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

04.30

2 BİN 921 CANIMIZ GİTTİ

AFAD: 2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz.

00.15

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, saat 00.15'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Kandil Barajı olan 5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydetti.

23.37 AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntıyı daha kayda geçti.

23.23

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "An itibarıyla deprem bölgemizdeki ölü sayısı 2 bin 316'ya yükseldi, yaralı sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6217. Bu arada enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı 7 bin 340.Bu arada personel ve araç sayısı artış gösterdi. 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta. Yaklaşık 25 bin görevli bölgede" açıklamasını yaptı.

20.40

YEDİ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

18.13

YIKILAN BİNA SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 'dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

17.40

ÜNİVERSİTELERE DE DEPREM ARASI

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 12 ilde daha yükseköğretime ara verildiği bildirildi.

17.05

TÜM ÜLKEDE EĞİTİME ARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

16.34

YENİ CAN KAYIPLARI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

15.05

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

14.48

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13.51

MALATYA'DA BİR ATÇI DAHA

Malatya'da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.50

ARTÇI DEĞİL FARKLI DEPREM

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

13.35

ARTÇILAR MALATYA'YI SALLIYOR

Malatya Çavuşoğlu'da 6.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

13.24

MARAŞ'TA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

13.20

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi.

13.00

BAŞKAN ERDOĞAN VEFAT SAYISINI GÜNCELLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralı." ifadelerini kullandı.

12.50

DEPREMİN ŞİDDETİ REVİZE EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edildiği duyuruldu

12.25

VATANDAŞA ŞEBEKE SUYU UYARISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse içme suyu kullanması gerekiyor." dedi.

11.48

BİR ACI HABER DE MSB'DEN

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz

11.30

EĞİTİME ARA VERİLDİ

YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

11.00

EN FAZLA HASAR MERKEZ ÜSSÜNDE

Depremde en fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde olduğu bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre kent genelinde 187 binanın yıkıldığı, ilk belirlemelere göre 84 kişinin öldüğü, 255 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10.00 FUAT OKTAY İL İL AÇIKLADI

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi.

09.30

KİLİS'TEN İLK BİLGİLENDİRME

Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.00

DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7'si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

07.45

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.15

CAMİLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07.00

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

06.47

MSB'DEN HASAR AÇIKLAMASI

MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

06.35

MALATYA'DA BİLANÇO AĞIR

Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.15

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA'DAN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Birecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.00

2 SAATTE 22 ARTÇI

Bakan Süleyman Soylu: Şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır.

05.45

İLK YIKIM HABERİ OSMANİYE'DEN

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.30

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Depremin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

04.17

KAHRAMANMARAŞ 7.7 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti daha sonra 7,7 olarak revize edildi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Malatya'da şiddetli şekilde hissedildi.