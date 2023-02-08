Çağlar yardım topladı

Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Çağlar'ın başlattığı kampanyaya yoğun bir katılım gerçekleşti.
Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Çağlar'ın başlattığı kampanyaya yoğun bir katılım gerçekleşti.