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Başakşehir'den deprem bölgelerine destek

Başakşehir Kulübü, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım kolileri hazırladı. Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hazırlanan kolilerin tırlara yüklendiği görüntülere yer verildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:49
Başakşehir'den deprem bölgelerine destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, afet bölgelerine yardım kampanyaları devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından, depremzedeler için hazırlanan yardım kolilerinin tırlara yüklendiği anları paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım tırı gönderiyor.

Futbolcularımız, yardım malzemelerinin kolilenmesinde yardımcı oluyorlar.


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