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Barcelona ve Sertaç Şanlı'dan depremzedelere yardım

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ve İspanyol ekibi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardımda bulunacağını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 23:23
Barcelona ve Sertaç Şanlı'dan depremzedelere yardım
Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol kulübünün depremzedelere yardımda bulunacağını açıkladı.

Sertaç Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Barcelona ve Barça Vakfı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün. Hem bana çok destek oldular hem de yardım kuruluşları aracılığıyla ülkemize yardımda bulunacaklarını belirttiler. Verdikleri büyük destek için kulübüme teşekkür ederim. Geçmiş olsun canım ülkem..."

Barcelona Kulübü de sosyal medya hesabından Sertaç Şanlı'nın bulunduğu bir video paylaşarak,

"Barcelona ve Barça Vakfı olarak, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen tüm insanlara onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor zamanda dayanışma gücümüzle yanınızdayız. Bölgede çalışan insani yardım kuruluşlarına her türlü desteği göstereceğiz. Sizinleyiz. Şu anda konuşmak çok zor. Türkiye'de ve Suriye'de depremden etkilenen herkes için dua ediyoruz. Haberleri takip ediyorum ve yardıma hazır olduğumuzu bir defa daha yineliyorum. Yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" ifadelerine yer verdi.
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