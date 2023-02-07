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Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan depremzedelere destek

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), depremzedeler için 400 bin TL nakdi yardım desteği vereceğini ve giyim malzemesi göndereceğini açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:32
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan depremzedelere destek

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten tek yürek olmuş ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 400 bin TL nakdi yardım desteği veriyoruz. Gün birlik olma ve yaraları sarmak için dayanışma günüdür. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN TOUR OF ANTALYA İÇİN ÜRETİLEN 500 MONT VE GİYİM MALZEMESİ DE DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu ayrıca depremzedeler için nakdi para yardımının yanında 500 mont gönderdiğini duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşeceği açıklanan ancak deprem nedeniyle iptal edilen Tour Of Antalya yarışları için hazırlanan giysiler deprem bölgesinde yardıma muhtaç insanlar için gönderilecek. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk hava şartları göz önüne alınarak Tour of Antalya için üretilen 500 mont ve giyim malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir" denildi.

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