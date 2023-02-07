Selçuk İnan'dan deprem açıklaması! "Ben de İskenderun'daydım"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, deprem anında kendisinin de İskenderun'da olduğunu söyledi. İnan, tüm bölge halkıyla beraber korkutan anları yaşadığını ifade etti. Genç hoca, "Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı." dedi.



İşte o sözler...

Hatayspor ile oynadığımız maçtan sonra kötü hava şartları nedeniyle takım olarak geceyi Hatay'da geçirdik ve depremi yaşadık. Deprem anında bende İskenderun'da ailemin yanındaydım.

Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları bende yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de, bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı.

Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum.