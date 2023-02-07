Her şey depremzedeler için! Tüm kulüpler yardım kampanyası başlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüpler yardım kampanyası başlattı.

KULUPLERDEN MESAJLAR

BEŞİKTAŞ: Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GALATASARAY: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

TRABZONSPOR: Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BAŞAKŞEHİR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

F.KARAGÜMRÜK: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kulübümüz olarak her zaman yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz.

KONYASPOR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.

GAZİANTEP FK: Şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ADANA DEMİRSPOR: Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana dahil olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KAYSERİSPOR: Merkez üssü Pazarcık olan, başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ALANYASPOR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

SİVASSPOR: Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Sivas ile çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ANTALYASPOR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

ANKARAGÜCÜ: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

KASIMPAŞA: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

GİRESUNSPOR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

İSTANBULSPOR: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ÜMRANİYESPOR: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

RİZESPOR: Kulübümüz mağaza stoklarındaki lisanslı ürünlerimizden çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklarımızın tamamını deprem bölgelerine gönderecektir.

TRABZONSPOR TIR KALDIRIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm spor kulüpleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Trabzonspor, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere yardım tırı hazırladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club tırımız yarın (bugün) Trabzon Valiliğinin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İHTİYAÇ LİSTESİ YAPTI

GALATASARAY, Fenerbahçe ve Beşiktaş da depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında ihtiyaç listesi oluşturdu. Sarı-kırmızılılar paylaşımında, "AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ: "Kulübümüz bünyesinde AFAD'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Yardım Komisyon Komitesi oluşturulmuştur. Taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan aşağıda belirtilen listedeki kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini, AFAD tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönderilmek üzere; Vodafone Park'a ulaştırmalarını rica ederiz. Türk Kızılay'a ait kan bağış aracının da depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere Vodafone Park'ta kan bağışı toplayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Yardım malzemeleri, Vodafone Park sporcu girişi alanının yanında bulunan deprem yardım merkezinde toplanacaktır."

FENERBAHÇE: "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz."