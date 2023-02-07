Gaziantep FK'da Lazar Markovic deprem sonrası konuştu! "Bu sadece bir tesadüf"

Gaziantep FK'nın Sırp yıldızı Lazar Markovic Telegraf'a konuştu. Sağlık durumu hakkında gelen soruya Lazar Markovic, "İyi durumdayız, hayattayız. Sağlıklıyız ama Türkiye'nin güneyi ve yaşadığımız, maçları oynadığımız Gaziantep şehri büyük bir felaket yaşadı" cevabını verdi.



Takımın 3 gün izinli olması nedeniyle Antalya'da olduğunu belirten Lazar Markovic, "Şu anda Antalya'dayız, bu sadece bir tesadüf çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve burada ailelerimizle kalmaya karar verdik. Bu şekilde yaşanan depremden de kurtulduk. Aileleri de olan takım arkadaşlarımız var. Sürekli iletişim halindeyiz" dedi.



Gaziantep'te meydana gelen depreme dair konuşan Sırp yıldız, "Tüm Türkiye korkuyor. Gaziantep'te yine şiddetli bir deprem oldu ve Antalya'da hissedildi" ifadelerini kullandı.

Lazar Markovic son olarak şu açıklamayı yaptı:

"Söyleyebileceğim tek şey vefat edenler için çok üzgünüm. Umarım bir an önce her şey düzelir ve hayat normale döner. Neler olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Medya ve internet Türkiye'de korkunç fotoğraflarla dolu. Bizi Tanrı kurtardı, başka ne diyebilirim. Hala ne olacak bilemiyoruz, çünkü deprem sonrası Türkiye'de hayat tam anlamıyla durdu. Bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini bize bildirmelerini bekliyoruz."