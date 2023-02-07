DEPREM İÇİN NEREYE BAĞIŞ YAPILIR? | Depreme bağış nasıl yapılır? SMS ile, IBAN no ile bağış - Yardım toplama alanları

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 ilde yıkıcı etkilere sebep oldu. Şu ana kadar 3 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken deprem bölgesindekilere yardım etmek isteyen vatandaşlar da bunun yollarını araştırıyor. Olumsuz hava koşulları, depremden bu yana şiddetle devam eden yağmur ve kar yağışları nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Mardin, Hatay, Gaziantep, Malatya, Elazığ gibi birçok kentte depremzedeler, yalnızca enkazla değil soğuk havayla da mücadele ediyor. Peki deprem için nereye bağış yapılır? Depreme bağış nasıl yapılır? SMS ile, IBAN no ile bağış - Yardım toplama alanları ve tüm merak edilenler...

DEPREM İÇİN NEREYE BAĞIŞ YAPILIR?

Bağış yapmak isteyenler için en güvenli yollardan birisi devlet kurumu AFAD'dır. AFAD aracılığıyla bölgeye kıyafetten gıdaya, mazottan kan ihtiyacına birçok alanda yardım sağlanmaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir." Denildi ve bağış yapılabilecek bankaların hesap numaraları paylaşıldı.

DEPREME BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

AFAD sadece para yardımında bulunmuyor. Depremin meydana geldiği andan itibaren ekiplerini bölgeye sevk eden AFAD farklı ilerden toplanan battaniye, yaşam çadırı, yatak, mutfak setini de bölgelere ulaştırıyor. İhtiyaca göre başkanlık duyuru yapıyor. Ancak burada da ihtiyaç listeleri doğrultusunda ve kullanılmamış ürünler tercih ediliyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yardımlar için bir ihtiyaç listesi ve irtibat numarası paylaştı.

Kan stoklarının yeterli olduğunu duyuran Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık olası ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etti.

İhtiyaç halinde kan bağışında bulunmak için Kızılay'ın internet sitesinden yaşadığınız kenti seçerek bağış yapabileceğiniz merkezi seçebilirsiniz.

Giyim yardımında bulunmak için ise Türk Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutuları kullanıyor. Bu kutulara bırakılan kıyafetler daha sonra Ankara Etimesgut'ta bulunan merkezden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere yapılacak yardımlar ve ihtiyaçlar depremden etkilenen Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa valiliklerinin koordinesinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle valiliklerden yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmekte fayda var.

SMS İLE, IBAN NO İLE BAĞIŞ

AFAD'ın yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilir. (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).

Kızılay'ın yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, "AFET" yazıp 2868'e göndererek (15₺) katkıda bulunabilir.

İSTANBUL YARDIM TOPLAMA ALANLARI