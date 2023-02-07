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DEPREM HABERİ: Nicolo Zaniolo'dan Türkiye'ye destek paylaşımı!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye destek geliyor. Son olarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından depremle ilgili bir görsel paylaşarak kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koydu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 11:14
DEPREM HABERİ: Nicolo Zaniolo'dan Türkiye'ye destek paylaşımı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından da yardım kampanyaları başlatılarak, depremin yol açtığı olumsuz etkinin azaltılması için uğraşılıyor.

Yurt dışından da ülkemiz için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Genç oyuncu depremden paylaştığı bir fotoğrafa kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koydu.


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