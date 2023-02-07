Haberler Deprem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı: Bu günleri hep birlikte aşacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı: Bu günleri hep birlikte aşacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceliği arama kurtarma çalışmalarına verdiklerini söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla halkın yanında olduğunu belirtip ekledi: Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı: Bu günleri hep birlikte aşacağız!

Tüm ülkemizi yasa boğan arka arkaya deprem felaketleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Gelişmeler hakkında gün içinde sık sık halkı bilgilendiren Erdoğan "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır" dedi.

Erdoğan "Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir" ifadesini kullandı.

45 ülkeden yardım teklifi geldiğini de söyleyen Erdoğan "Uluslararası yardımlar için temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkeden yardım teklifleri ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür" dedi.

DİĞER
Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşında? Yeni Malatyaspor’un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan kurtuldu mu, sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı
Çizme'ye Zaniolo çıkarması! Cimbom transferi bu formülle bitirecek
Fırtına'nın yeni fobisi! O maçları kaybediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?
Kaka'dan depremzedeler için destek mesajı!
7 Şubat Salı son depremler ve artçıları!
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28