Haberler Deprem Abdülkerim Bardakcı'dan deprem paylaşımı

Abdülkerim Bardakcı'dan deprem paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkımın yaralarını sarmak için çalışmalar dört koldan devam ediyor. Çevre illerin de zarar gördüğü depremde enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma operasyonu aralıksız sürüyor. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından deprem paylaşımı yaptı. İşte o sözler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:41
Abdülkerim Bardakcı'dan deprem paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'dan deprem paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, enkazda kalanların sağ salim kurtulabilmesi için dua etti.

İşte o sözler...

"Her şeyin yaratıcısı, toprağa sakinlik, havaya yumuşaklık ver... Enkaza kolay ulaşım, altında kalanlara kuvvet, üsttekilere ise cesaret ver... Birlik ve beraberlikle, ülkemize, milletimize kolaylıkla aşmak için güç ver... Katından görünür, görünmez yardımlar ve yardımcılar ver... Mülk senindir! Her şey senin elindedir! Bizlere selamet ve kurtuluş ver... Senin gücün her şeye yeter!"

DİĞER
Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Ablası Taha Duymaz ve ailesi için ağlayarak yardım istemişti...
Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Yalvarıyorum sesimiz olun"
Başkan Erdoğan: Bu günleri hep birlikte aşacağız!
Zaniolo'dan Türkiye'ye destek paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hamilton'dan deprem paylaşımı! "Kesinlikle çok üzücü"
Kayserispor'dan depremzedeler için kışlık giysi ve malzeme desteği
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 7 Şubat 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Depremde son dakika haberleri - 7 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 11:08
Bucks serisini 8 maça çıkardı Bucks serisini 8 maça çıkardı 10:40
Hatayspor'dan sevindiren haber Hatayspor'dan sevindiren haber 10:28
Arao'dan deprem sözleri! "Eşi görülmemiş bir trajedi" Arao'dan deprem sözleri! "Eşi görülmemiş bir trajedi" 10:19
Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı 10:09
Gent'in stadı Türk bayrağıyla aydınlatıldı Gent'in stadı Türk bayrağıyla aydınlatıldı 09:59
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? 09:46
Sandhausen - Freiburg maçı saat kaçta? Sandhausen - Freiburg maçı saat kaçta? 09:37
Salernitana - Juventus maçı saat kaçta? Salernitana - Juventus maçı saat kaçta? 09:29
Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" 09:12
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek 09:01
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 08:49