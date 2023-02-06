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TFF'den futbol camiasına depremzedeler için çağrı!

Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, futbol caimasına depremzedeler için çağrıda bulunarak, yardım kampanyasına destek vermelerini istedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 21:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 21:43
TFF'den futbol camiasına depremzedeler için çağrı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

TFF'nin internet sitesinden "Futbol Camiamıza Çağrı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Milletimiz acı bir gün yaşıyor... Kurtuluş Savaşımızda şerefle kanını döken, kahramanlık destanları yazan ve bayrağımıza rengini veren şehitler diyarı illerimizde bugün yaşanan depremler tüm milletimizi yasa boğdu." denildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremler sonucunda büyük can kayıplarının yaşandığı ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşın olduğu belirtilerek, "Sadece bu illerdeki vatandaşlarımız değil, tüm ülke ağlıyor. Hepimizin kalbi, şu an enkazdan çıkarılan ve çıkarılmayı bekleyen kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bütün Türkiye'nin düşünceleri, 1999 depreminin acı hatıraları eşliğinde bugün acı çeken kardeşlerinde." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz." ifadeleriyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Federasyon olarak, milli yas ilan edilerek dalgalanan şanlı bayrağımızın yarıya çekildiği bu zor dönemde 'gün tek yürek olma günüdür' diyerek yardım kampanyası başlatma kararı aldık. AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon lira bağış yaparak yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüp takımlarımızı, kulüp başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, derneklerimizi, iyi günde ve kötü günde futbol sevgisini cömertçe paylaşan tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya ve başlattığımız kampanyaya nakdi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Biz; büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorluklarda, felaketlerde birbirine daha da çok kenetlenen bir camiayız. Gelin bugün el ele verelim ve birlikte destek olalım. Söz konusu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerimize sabırlar niyaz ediyoruz. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ - AFAD HESABI TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 hesap numarasına desteklerinizi göndermenizi bekliyoruz. "DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz."

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