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Sivasspor'un yardımcı antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun akrabaları depremde hayatını kaybetti!

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve yakın illerin etkilendiği depremin acıları sürüyor. Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Ayhan Tenbeloğlu’nun çok sayıda akrabasının Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 19:45
Sivasspor'un yardımcı antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun akrabaları depremde hayatını kaybetti!

Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yardımcı antrenörlerinden Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Ayhan Tenbeloğlu'nun yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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