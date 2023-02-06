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Hollanda Futbol Federasyonu yaşanan deprem için saygı duruşu kararı aldı!

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından bu hafta oynanacak olan tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:44
Hollanda Futbol Federasyonu yaşanan deprem için saygı duruşu kararı aldı!

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından bu hafta oynanacak olan tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Merkezi Kahramanmaraş olan çevre illerde ve Suriye'de büyük hasara neden olan depremin ardından Hollanda Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hollanda Futbol Federasyonu yaşanan felakette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Hollanda Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

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