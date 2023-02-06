Haberler Deprem Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım paylaşımı

Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım paylaşımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yardım için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 13:45
Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım paylaşımı

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Fenerbahçe Kulübü, yaşanan depremin ardından bölgeye yardım için çalışmaların başladığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz."

DİĞER
"Seni anne olarak görmek istiyoruz" mesajına Merve Boluğur'dan yanıt! Köpeğiyle verdiği pozla gönderme yaptı!
Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler: Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi...
UEFA’dan Türkiye’ye destek
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Turan'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası
Kahramanmaraş'ta 7,6'lık bir deprem daha!
Depremin büyüklüğü güncellendi!
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı 13:35
Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13:00
La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte 12:54
F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! 12:52
UEFA’dan Türkiye’ye destek UEFA’dan Türkiye’ye destek 12:35
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! 12:24
Daha Eski
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! 12:19
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:12
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında 12:08
F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme 11:50
Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! 11:49
Tüm spor müsabakaları ertelendi! Tüm spor müsabakaları ertelendi! 11:37