Haberler Deprem Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı!

Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Hatay'ın da arasında bulunan birçok ili etkileyen depremde enkaz altında kalan ve hala kendisine ulaşılamayan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu için "Senin için dua ediyoruz." mesajını paylaştı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 22:43
Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı!

İngiliz kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chelsea'nin eski futbolcusu 30 yaşındaki Ganalı oyuncu için "Senin için dua ediyoruz Christian Atsu" paylaşımında bulundu.

Kulüp, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Türkiye'de 10 il ile Suriye sınır bölgesini etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı mesajı yolladı.

Paylaşımda, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin aklı Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlerle birlikte." ifadesi kullanıldı.

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