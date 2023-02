Brezilyalı futbol efsanesi Kaka deprem için destek paylaşımında bulundu!

Kahramanmaraş ve çevresi, şiddeti 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Yaşanan faciadan sonra uluslarlarası birçok kruum ve kişiden taziye mesajları geldi. Destek verenler arasına Brezilyalı efsane futbolcu Kaka da katıldı.

Kaka yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler var. Kalbim ve düşüncelerim, depremlerden etkilenen herkesle birlikte, yardım çalışmalarına katılan tüm çalışanlar için dualarım onlarla" ifadelerini kullandı.



Devastating news from Turkey and Syria today. My heart and thoughts are with all affected by the earthquakes, with a special prayer for all the workers involved in the relief efforts 🙏🇹🇷🇸🇾