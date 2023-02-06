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Brezilyalı futbol efsanesi Kaka deprem için destek paylaşımında bulundu!

Merkezi Kahramanmaraş olan çevre illerde ve Suriye'de büyük hasara yol açan depremin ardından Brezilya futbol efsanesi Kaka, sosyal medyadan destek mesajı verdi. İşte o paylaşım...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 01:07
Brezilyalı futbol efsanesi Kaka deprem için destek paylaşımında bulundu!

Kahramanmaraş ve çevresi, şiddeti 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Yaşanan faciadan sonra uluslarlarası birçok kruum ve kişiden taziye mesajları geldi. Destek verenler arasına Brezilyalı efsane futbolcu Kaka da katıldı.

Kaka yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler var. Kalbim ve düşüncelerim, depremlerden etkilenen herkesle birlikte, yardım çalışmalarına katılan tüm çalışanlar için dualarım onlarla" ifadelerini kullandı.

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