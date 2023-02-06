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Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyeceğini açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:52
Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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