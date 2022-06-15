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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 3. bölüm izle - Kanal D Seversin izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 3. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 3. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 3. ve en son yayınlanan bölümü...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 02:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 3. bölüm izle - Kanal D Seversin izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 15 Haziran Çarşamba günü ekranlara geldi. Seversin 3. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 3. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 3. BÖLÜM KONUSU

Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri'ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya'ya duyurmadan Tolga'ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.

Asya yeni girdiği bu dünyada ayakta kalmaya çalışırken bir de hakkında çıkan yalan haberle ilgili ailesini özellikle de abisini ikna etmek zorundadır. Asya için işin zor kısmı da budur. Fakat Kadir'in karşısında eski Asya yoktur. Tolga, Nesrin ve Hakan dışında annesi Suzan ve Selin'in de yardımıyla dört koldan saldıracak, Asya'nın affetmesi için uğraşacaktır. Tolga, Demir Leydi Asya'yı ikna edebilecek mi?

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