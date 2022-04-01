Haberler Deprem ADANA'DA DEPREM! Adana Karaisalı'da deprem oldu! İşte son depremler

ADANA'DA DEPREM! Adana Karaisalı'da deprem oldu! İşte son depremler

Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Karaisalı ilçesinde şehrin genelinde hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ile AFAD depremin ardından detaylı bilgiler paylaştı. İşte son depremler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 11:33
ADANA'DA DEPREM! Adana Karaisalı'da deprem oldu! İşte son depremler

Gece saatlerinde Çanakkale'de yaşanan 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan deprem de Adana'da meydana geldi. Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşarken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklamalar arka arkaya geldi. İşte depremle ilgili detaylar...

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sabah 08.30 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü hem Kandilli Rasathanesi tarafından hem de AFAD tarafından 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.9 km olarak bildirildi. Şehrin genelinde hissedilen sarsıntı sonrası can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

DİĞER
Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!
Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor