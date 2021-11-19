SON DAKİKA DEPREM HABERİ - Erzurum Köprüköy'de deprem oldu! Erzurum'da korkutan 5.2'lik deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Düzce'nin ardından bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu mahallesinde 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi, depremin hemen ardından yaptığı bilgilendirmede sarsıntının büyüklüğünü 5.2 olarak geçerken AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Öte yandan AFAD yaptığı açıklamada, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, birkaç köyden yıkım ihbarı aldıklarını söyledi.