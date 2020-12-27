Son dakika deprem haberleri: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

Türkiye'nin doğusu dünden bu yana çeşitli büyüklükteki depremlerle sarsılıyor. Son olarak bu sabah saat 09.37 sularında vatandaşları hayli panikleten ve onları sokağa döken bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, depremin merkez üssünün Elazığ Kavaktepe olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.6 iken AFAD, 5.3 olarak duyurdu.

Aynı bölgede dün öğleden sonra büyüklüğü 4.1, derinliği ise 5.0 km olarak ölçülen bir deprem daha meydana gelmişti.