Haberler Deprem Son dakika deprem haberleri: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

haberleri: 'da korkutan ! ve 'dan açıklama geldi

haberleri... Dünden bu yana birkaç kez sallanan 'da, bugün sabah saatlerinde korkutan bir meydana geldi. ve depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verirken, 'dan yapılan açıklamada ise 5.3 olarak duyuruldu. Vatandaşlar, sarsıntının etkisiyle büyük panik yaşadı. İşte Elazığ'da yaşanan depremin ayrıntıları...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 10:48 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 10:50
Son dakika deprem haberleri: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi

'nin doğusu dünden bu yana çeşitli büyüklükteki depremlerle sarsılıyor. Son olarak bu sabah saat 09.37 sularında vatandaşları hayli panikleten ve onları sokağa döken bir meydana geldi.

ve ile , depremin merkez üssünün Kavaktepe olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.6 iken AFAD, 5.3 olarak duyurdu.

Aynı bölgede dün öğleden sonra büyüklüğü 4.1, derinliği ise 5.0 km olarak ölçülen bir deprem daha meydana gelmişti.

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