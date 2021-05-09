Haberler Denizlispor Ali Tandoğan: “Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık”

: “Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık”

Denizlispor Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, Hatayspor’un en iyi organize atak yapan takım olduğunu ve bu takıma karşı oynayabilecekleri en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 08:50
Ali Tandoğan: “Ligin en iyi hücum hattına sahip takıma karşı oynadık”

'in 40. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu 'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör , mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tandoğan, penaltıyı gole çevirdikleri takdirde farklı bir maç olabileceğini belirterek, "Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize atakları yapan takıma karşı elimizden gelen en iyi futbolu oynadık. Neden? Çünkü bugün U-19 takımımızdan 2-3 oyuncumuz sahadaydı. Tüm yokluklara rağmen sahada inanılmaz derecede bir performans gösterdiler. Oyunun genel anlamında penaltımızı atsaydık çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabii ki zaman zaman pozisyonlar verdik ama bunlar olağan şeyler. Genç oyuncularımızı oynatmak istedik. 4 tane sakatımız, 4 tane cezalımız olmasına rağmen böyle bir deplasmana gelip sahaya çıkabilmek kolay işler değildi. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA