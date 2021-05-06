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olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak

'nde olağan seçimli genel kurulu tarihi açıklandı. Genel Kurul 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:05
Denizlispor olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak

Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılması planlanan kongrenin, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 8 Haziran Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

'in 39. haftasında konuk ettiği 'a 1-0 mağlup olan temsilcisinin bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

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