Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: Herkesten daha çok üzgünüm

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Rizespor yenilgisi ardından küme düştükleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Oyuncu grubuma ister istemez tabii ki yaşadığı bir çok sıkıntılardan dolayı onlara psikologluk yapmaya çalıştık" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Rizespor'a 1-0 yenilerek küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'da Ali Tandoğan açıklamalarda bulundu. Oyuncu grubuna teşekkür eden ve durum neredeyse belli olduğu halde sonuna kadar mücadele ettiklerini belirten Tandoğan, "Geldiğimiz süreçten itibaren yaşadıklarımızı az çok biliyorsunuz. Bunlardan çok fazla bahsetmenin bir anlamı olmadığını zannediyorum. Bugün düşmemiz kesinleşti. Elbette zamanında burada Süper Lig'e çıkmanın şampiyonluğunu yaşayan bir oyuncu olarak ve arkasından 5 sene Süper Lig'de takım kaptanlığı olarak oynayan bir oyuncu olarak belki herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi ama biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizli formasını ve halkının yanında olmaktan yana bu hakkımızı kullandık. Oyuncu grubum ister istemez tabii ki yaşadığı bir çok sıkıntılarla onlara hem psikologluk yapmaya çalıştık hem saha içerisinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da sağ olsunlar ellerinden gelenleri yaptılar ama gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oraya çıksa yaşanabilirdi. Ben onlara tabii ki teşekkür ederim. Ellerinden geleni yaptıkları için. Çok fazla konuşacak da bir şey yok ve üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız" diye konuştu.