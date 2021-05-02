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’de kader maçı

Son sıradaki yeşil-siyahlılar, bugün ’yi konuk ediyor. Horoz, puan kaybı yaşarsa bitime 3 hafta kala lige veda eden ilk takım olacak.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Denizli’de kader maçı
'de düşme hattından kurtulamayan son sıradaki , evinde kader sınavına çıkıyor. Yeşil-siyahlılar, bugün evinde kazanamazsa bitime 3 hafta kala lige veda edecek. 3 puan alırsa da rakiplerinin kaybını bekleyecek. Süper Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizlispor, sezonu 14'üncü bitirmişti.

'DÜŞME KALDIRILMALI'

Denizlispor teknik direktörü , "Bana göre asıl bu sene ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç. döneminde masraflar arttı. Her ne olursa olsun takımların ligde tutulması gerekiyor" diye konuştu.
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