Denizli’de kader maçı

Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan son sıradaki Denizlispor, evinde kader sınavına çıkıyor. Yeşil-siyahlılar, bugün evinde kazanamazsa bitime 3 hafta kala lige veda edecek. 3 puan alırsa da rakiplerinin kaybını bekleyecek. Süper Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizlispor, sezonu 14'üncü bitirmişti.
'DÜŞME KALDIRILMALI'
Denizlispor teknik direktörü Ali Tandoğan, "Bana göre asıl bu sene ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç. Pandemi döneminde masraflar arttı. Her ne olursa olsun takımların ligde tutulması gerekiyor" diye konuştu.