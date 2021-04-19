Kutlu'nun yerine Tandoğan

Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirildi. Dün akşam saatlerinde yeşil-siyahlı yönetimle bir araya gelen 43 yaşındaki genç çalıştırıcı, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcuyken kaptanlığını yaptığı ve dört sezon önce teknik direktörlük kariyerine başladığı Denizlispor'da hemen göreve başlayacak olan Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da dört maç görev yapmıştı. Kariyerinde daha önce Şanlıurfa, Balıkesirspor ve Altay'ı çalıştıran Ali Tandoğan, çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak kritik mücadelede takımın başında yer alacak.
79 GÜN GÖREVDE KALDI
Bu sezon Denizlispor'un üçüncü teknik direktörü olan Hakan Kutlu, 79 gün görevde kaldı. Sezona Davor Prosinecki'yle başlayan Horozlar, Hırvat teknik adamla 96 gün çalıştı. Daha sonra Yalçın Koşukavak'ı getiren Ege ekibi, genç çalıştırıcıyla da 41 gün birliktelik yaşadı. Koşukavak'ın yerine 22. haftada gelen Kutlu'nun mesaisi ise 79 gün sürdü.