Denizlispor - BB Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımına haberiimzden ulaşabilirsiniz.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.

BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - BB Erzurumspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.