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Denizlispor - BB Erzurumspor maçı CANLI

'in 35. haftasında Denizlispor sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:28
Denizlispor - BB Erzurumspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımına haberiimzden ulaşabilirsiniz.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: , , , , , Murawski, , , , , Rodallega.

BB Erzurumspor: , Murat, , , , , Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - BB Erzurumspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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