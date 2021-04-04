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Son dakika spor haberleri: 'da maçı öncesi 4 eksik!

'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Yeşil-siyahlı takımda 2 maç ceza alan ile sakatlıkları bulunan , ve 'ın Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:32
Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!

, 'in 32. haftasında yarın (5 Nisan Pazartesi) 'nda saat 19.00'da ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'de gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. 'ndeki antrenmana teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleri ile başlandı. Dar alanda yapılan pas oyunları ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

KADRODA 4 EKSİK
karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan , yarın oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ağrıları nükseden ile tedavisi devam eden ile bugün yapılan son antrenmanda sakatlanan ise 'a götürülmüyor.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Kafile bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Denizlispor'un Fenerbahçe ile karşılaşacağı Süper Lig 32. hafta müsabakasını hakem yönetecek.

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