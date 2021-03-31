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Son dakika spor haberleri: ’da Pantilimon alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı

'da ayrılık kervanına Pantilimon da katıldı. Yeşil-siyahlılarda , ve 'in ardından da alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:51
Son dakika spor haberleri: Denizlispor’da Pantilimon alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı

ekiplerinden Yukatel 'da kaleci da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda daha önce , ve de aynı gerekçeyle takıma veda ederken, Pantilimon idmana katılmadı. Deneyimli file bekçisinin ödenmelerin yapılmaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu, takımda forma giymek istemediği bu nedenle de şehirden ayrıldığı öğrenildi.

Pantilimon'un ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde ilk 11'de forma giymek istemediği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarda Pantilimon ilk yarıda 1 numaralı file bekçisi olarak görev yapmış, sezonun ikinci yarısında son 9 lig maçında ise kaleyi korumuştu. Denizlispor yönetimi dün yaptığı yazılı açıklamada, Pantilimon'un gerekçe göstermeden antrenmana katılmadığını, kendilerine ulaşan izin ya da sözleşme feshinin de olmadığını açıklamıştı.

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