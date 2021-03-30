Haberler Denizlispor Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Costel Pantilimon krizi! Antrenmana çıkmadı

Son dakika spor haberi: 'da Costel Pantilimon krizi! Antrenmana çıkmadı

Son dakika spor haberi... ekiplerinden 'da Costel Pantilimon krizi yaşanıyor. Bu hafta ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlılardan Romanyalı kaleci için flaş bir açıklama geldi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:20
Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Costel Pantilimon krizi! Antrenmana çıkmadı

'da kaleci Costel Pantilimon krizi yaşanıyor. Yeşil siyahlıların sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Romanyalı kalecinin bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Bu hafta ile karşılaşacak olan Denizlispor'da ödemeler konusunda uzun süredir sorun yaşayan futbolcu bu nedenle ilk 11'de yer almak istemiyordu. Denizlispor ligde son 9 maçında kaleyi 'e emanet etmişti. Yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce , ve Tiago Lopes de takımdan ayrılmıştı.

Yeşil-beyazılıların bugünkü antrenmanına katılmayan oyuncu için kulübün resmi kanallarından yayınlanan açıklamada hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

İşte o açıklama...

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