Horoz istatistiklerde dipte

Süper Lig'in dibine demir atan Denizlispor, 31 haftada 50 golle ligde en fazla gol yiyen iki takımdan biri oldu. 25 puan toplayan yeşil-siyahlılar, 26 gol atarken ligin en kötü averajına sahip ikinci ekibi oldu. Bu sezon 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgisi bulunan yeşil-siyahlılar evinde 16 puan toplarken, deplasmanda ise sadece 9 puan alabildi.

ALTAY İLE YARIN ÖZEL MAÇ

Denizlispor, lige verilen milli arayı Altay ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Yarın Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçı saat 14.00'de başlayacak. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Recep Niyaz ile Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalara başladı.