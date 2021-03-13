Haberler Denizlispor Horoz Antep’e üstün

’e üstün

galibiyetinin ardından kümede kalma umutlarını artıran , deplasmanda oynayacağı ’yi son 3 deplasman maçında da yenmeyi başardı. Horozlar, kırmızı-siyahlıları . Lig’de 2 kez mağlup ederken, geçen sezon 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik direktör da, “Ben takımıma inanıyorum. ’de kalacağız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama istediğimizi alıp döneceğiz” diye iddialı konuştu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Horoz Antep’e üstün
galibiyetinin ardından kümede kalma umutlarını artıran , deplasmanda oynayacağı 'yi son 3 deplasman maçında da yenmeyi başardı. Horozlar, kırmızı-siyahlıları . Lig'de 2 kez mağlup ederken, geçen sezon 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik direktör da, "Ben takımıma inanıyorum. 'de kalacağız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama istediğimizi alıp döneceğiz" diye iddialı konuştu.
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