Horoz Antep’e üstün
Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK’yi son 3 deplasman maçında da yenmeyi başardı. Horozlar, kırmızı-siyahlıları Spor Toto 1. Lig’de 2 kez mağlup ederken, geçen sezon 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik direktör Hakan Kutlu da, “Ben takımıma inanıyorum. Süper Lig’de kalacağız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama istediğimizi alıp döneceğiz” diye iddialı konuştu.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50