“14 puanlık takım değilsiniz”

Yeni Malatya galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutlanan Denizlispor, G.Antep'te de mutlak puan hedefliyor. Takımın geldiği noktayı hatırlatan teknik direktör Hakan Kutlu, "Biz geldiğimizde 14 puanı vardı, 14 puanlık bir takım olmadığını her zaman söyledik. Onda da şükürler olsun haklı çıktık. Biz kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.



Denizlispor'un 18 yaşındaki Kosovalı golcüsü Veton Tusha, takımı üst sıralara taşıyacaklarının sözünü verdi. Tusha, "Hedefimiz Denizlispor'u kurtarmak. Sadece taraftarımız değil bizi destekleyen kimseyi mahcup etmek istemiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.