Denizli siftah peşinde
LİGDE kalma mücadelesi veren Denizlispor, 2021’de deplasmanda henüz kazanamadı. Evinde Y.Malatya galibiyetiyle umutlanan Horozlar, bunu G.Antep deplasmanında taçlandırıp, 2021’de dış sahada siftah yapmak istiyor. Son olarak 23 Aralık’ta Erzurum’u yenen Ege ekibinde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, “Evimizde aldığımız galibiyeti, deplasmanda elde edeceğimiz sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanıp, iyi bir skor almak istiyoruz” diye camiaya umut dağıttı.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:18 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50