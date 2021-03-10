Haberler Denizlispor Denizli siftah peşinde

siftah peşinde

LİGDE kalma mücadelesi veren , 2021’de deplasmanda henüz kazanamadı. Evinde Y.Malatya galibiyetiyle umutlanan Horozlar, bunu G.Antep deplasmanında taçlandırıp, 2021’de dış sahada siftah yapmak istiyor. Son olarak 23 Aralık’ta ’u yenen ekibinde, Futbol Şube Sorumlusu , “Evimizde aldığımız galibiyeti, deplasmanda elde edeceğimiz sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanıp, iyi bir skor almak istiyoruz” diye camiaya umut dağıttı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:18 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Denizli siftah peşinde
LİGDE kalma mücadelesi veren , 2021'de deplasmanda henüz kazanamadı. Evinde Y.Malatya galibiyetiyle umutlanan Horozlar, bunu G.Antep deplasmanında taçlandırıp, 2021'de dış sahada siftah yapmak istiyor. Son olarak 23 Aralık'ta 'u yenen ekibinde, Futbol Şube Sorumlusu , "Evimizde aldığımız galibiyeti, deplasmanda elde edeceğimiz sonuçlarla taçlandırmak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanıp, iyi bir skor almak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.
SON DAKİKA