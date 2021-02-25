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Denizlispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu!

Son dakika Beşiktaş-Denizlispor maçı haberleri... 'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Ege temsilcisinin mücadele öncesi 'a gelen kafilesi belli oldu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:45
Denizlispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu!

'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabaka öncesi son idmanını 'da yaptı. Kulübün açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma için sabah saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanı gerçekleştiren yeşil-siyahlı kafile, maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakemi yönetecek.

Karşılaşma öncesi yeni tip corona virüsü (Covid-19) PCR testinden geçen futbolcular ve teknik heyette pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş maçı kadrosu şu şekilde:

, , , , , , , , , , , , Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

Öte yandan, tedavileri süren Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin kafilede yer almadı.



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