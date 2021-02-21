Denizlispor altın buldu

Süper Lig'de ateş hattında bulunan iki takımın maçında Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. 19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega'nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, ceza alanına girdikten vurdu ağları gördü: 1-0.



DİPTEN KURTULDU

56. dakikada Soner'in şutu soldan auta çıktı. 70'de Sandro'nun vuruşu, Cenk'ten döndü. 73'de Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. 90+3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı. Denizlispor bu galibiyetle ligin dibinden kurtulmayı başardı.