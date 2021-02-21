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altın buldu

Ateş hattındaki maçta yeşil-siyahlılar, ’ni 1-0 mağlup etti. Golü 19. dakikada kaydetti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Denizlispor altın buldu

Süper Lig'de ateş hattında bulunan iki takımın maçında Yukatel -'ni 1-0 mağlup etti. 19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta 'nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen , meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, ceza alanına girdikten vurdu ağları gördü: 1-0.

DİPTEN KURTULDU
56. dakikada 'in şutu soldan auta çıktı. 70'de 'nun vuruşu, 'ten döndü. 73'de Rodallega, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. 90+3. dakikada Sandro'nun ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta top üstten auta çıktı. Denizlispor bu galibiyetle ligin dibinden kurtulmayı başardı.

SON DAKİKA