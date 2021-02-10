Denizlispor'da yeni yönetim kurulu belli oldu

Süper Lig ekibi Denizlispor, son dönemde gündeme gelen yönetici istifalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kulüpte görev yapan 9 yöneticinin görevlerinden istifa ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz yönetim kurulunda bulunan Kaan Şanlıkan, Levent Çaputcu, Nevzat Yakı, Can Cesur, Salih Özcan, Ozan Katrancı, Serkan Başbuğ, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Yavuz Cinkaya ile Sportif Direktörlük görevinde bulunan Burak Özsaraç, istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz."

DENİZLİSPOR'UN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Ege ekibinde, yönetim kurulu yedek üye listesinde bulunan Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Ümit Turgut, Tamer Şen, Ayhan Asığ ve Seher Gönenç'in asil üyeliğe getirildiği, eski yöneticilerden Ali Fırat'ın ise davet usulü ile yönetim kuruluna dahil edildiği açıklandı. Yukatel Denizlispor'un yeni oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Ali Çetin

Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Uğur Çoşkun

Reklam Ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ümüt Turgut

Store ve Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayhan Asığ

Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolga Erdey

Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Kavak

Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut Akarsu

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hayati Işık

Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Sorudak

Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan: Ali Fırat

Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Tuğrul Zor

Reklam Ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan: Tamer Şen

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Fikret Onur

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Seher Günenç

ÇETİN: İNANANLAR KAZANACAK

Ligde son sıradan kurtulamayan Denizlispor'da eleştirilerin odağı olan Başkan Ali Çetin, yönetimden istifa eden isimlerin yerine yeni üyeleri aldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çetin, paylaşımında, "Son maç, son düdüğe kadar mücadelemiz devam edecek. Layık olduğumuz Süper Lig'de kalmaya devam edeceğiz. Takımımız bunu başaracak, bu takıma inananlar kazanacak" ifadelerini kullandı.