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Denizlispor - Antalyaspor | CANLI

'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 15:50
Denizlispor - Antalyaspor | CANLI

'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor'u konuk ediyor.

İki takımın da 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...


İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: , , , , , , Murawski, , , , Rodallega

ANTALYASPOR: , , , , Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill

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