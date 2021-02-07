Denizlispor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, Ersun Yanal yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor'u konuk ediyor.
İki takımın da 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Diskerud, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Ersan, Kudriashov, Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill