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ligin dibine demir attı!

'de son sırada bulunan , 23. haftanın kapanış maçında ile karşılaştı. Yeşil-siyahlılar deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligin dibine demir attı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 14:17
Denizlispor ligin dibine demir attı!

'de geçen hafta 'yi evinde 2-1 yenerek umutlanan son sıradaki Yukatel , dün deplasmanda 'a tek golle mağlup olarak dipten çıkma fırsatını kaçırdı. Ligde oynadığı 21'inci maçında 12'nci yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, 17 puanda kalarak korkulu rüyadan uyanamadı. ekibi ateş hattında kalarak taraftarını üzdü.

Takımın başında çıktığı 2'nci karşılaşmada yenilgiyle tanışan teknik direktör , "Bu mücadele, oyun isteği ve oyun anlayışını değiştirerek devam ettiğimiz sürece Denizlispor'un bu ligde hayatına devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımlarından biri olan Denizlispor, pazar günü -'u konuk edecek.

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