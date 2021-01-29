Son dönemde ısrarla transfer talebinde bulunan Koşukavak, istifasını sundu. Yeşil-siyahlı yönetim istifayı kabul ederken, bu sezon takımın 3. hocası olan 48 yaşındaki çalıştırıcı 12. haftada geldiği Ege ekibinde, 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.
Denizli’de Koşukavak dönemi sona erdi!
Lig sonuncusu Denizlispor'da şok bir gelişme yaşandı. K.Gümrük'e 2-1 yenilen Horozlar'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50