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'le imzaladı

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya geleçek Yukatel ilk dış transferine imza attı. Yeşil-siyahlılar son olarak BK forması giyen 'i resmen kadrosuna dahil etti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 12:01
Denizlispor Ahmed Yasin'le imzaladı

'in 20. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya geleçek Yukatel ilk dış transferine imza attı. Yeşil-siyahlılar son olarak BK forması giyen 'i resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'daki kariyerine 'te başlayan deneyimli futbolcu; bu ülkede , , ve Hacken formalarını giydi. Yasin, 'da , 'da ise Al Muaidar ekiplerinde oynadı. Denizlispor'da eski kaleci 'ın alacağından kaynaklı son anda gelen transfer yasağının oyuncuya ödeme yapılarak kaldırılacağı açıklanmıştı.



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