Denizlispor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Ev sahibi takımın 13, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI ANLATIM
MAÇIN 11'LERİ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Recep, Özer, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Alibec