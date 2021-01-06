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Kayserispor maçı CANLI

'in 17. haftasında Yukatel , sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:26
Denizlispor Kayserispor maçı CANLI

'de 17. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Yukatel sahasında 'u ağırlıyor. Ev sahibi takımın 13, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM


MAÇIN 11'LERİ

Denizlispor: , , Leismann, , Bergdich, Bakalorz, Recep, Özer, Sagal, , Rodallega

Kayserispor: , , Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Campanharo, , , , Alibec

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