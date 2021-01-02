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Rodallega’nın sağlık durumu açıklandı!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'da, golcü futbolcu 'nın kaşı açıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak” denildi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:06
Rodallega’nın sağlık durumu açıklandı!
maçında Appindangoye ile çarpışarak kaşında açılma olan ve hastaneye kaldırılan 'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

'in 16. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 67. dakikasında Denizlispor'un futbolcusu Hugo Rodallega, Sivassporlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemeyerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre deneyimli futbolcunun Rodallega'nın kaşının açıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamada ise, "Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak" denildi.
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