Horoz Sivas’a bilendi

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta evinde A.Gücü'ne 2-1 yenilen Denizlispor, bugün deplasmanda Sivasspor'un rakibi olacak.
Denizlispor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:28Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta evinde A.Gücü'ne 2-1 yenilen Denizlispor, bugün deplasmanda Sivasspor'un rakibi olacak. Zorlu maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini ifade eden teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Yeni yılda camiamıza 3 puan hediye etmek istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da sahada forma giyecek futbolcularımız ellerinden gelen en iyi mücaleyi göstereceklerdir. Takımıma güvenim tam" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Varela, Subotic, Sakıp, Özgür ve kaleci Cenk'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Oğuz ve sözleşmesini fesheden Aissati Sivas'ta forma giymeyecek. Zorlu mücadele öncesinde Denizlispor, 12 puanla 19. sırada düşme hattında yer alıyor.