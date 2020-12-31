Haberler Denizlispor Oğuz’a af çıktı

Oğuz’a af çıktı

Alacaklarını istediği için Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 'a af çıkıyor!

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Oğuz’a af çıktı

Teknik direktör 'ın tecrübeli stoperin affedilmesi için yönetimle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Subotic, ve Leismann dışında kadrosunda stoperi bulunmayan Yalçın Koşukavak'ın bu konuda ısrarcı davrandığı ve yönetimi ikna ettiği kaydedildi.

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