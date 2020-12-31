Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın tecrübeli stoperin affedilmesi için yönetimle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Subotic, Mustafa Yumlu ve Leismann dışında kadrosunda stoperi bulunmayan Yalçın Koşukavak'ın bu konuda ısrarcı davrandığı ve yönetimi ikna ettiği kaydedildi.
Oğuz’a af çıktı
Alacaklarını istediği için Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'a af çıkıyor!
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50