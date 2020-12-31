Oğuz’a af çıktı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın tecrübeli stoperin affedilmesi için yönetimle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Subotic, Mustafa Yumlu ve Leismann dışında kadrosunda stoperi bulunmayan Yalçın Koşukavak'ın bu konuda ısrarcı davrandığı ve yönetimi ikna ettiği kaydedildi.