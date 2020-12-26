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Denizlispor maçına hazır

'in 15. haftasında yarın 'nü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Tedavileri devam eden , , ve antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:59
Denizlispor MKE Ankaragücü maçına hazır

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Angelo Sagal, tedbir amacıyla maçında oynatılmayacak. Tedavileri devam eden , , ve antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Covid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, MKE Ankaragücü maçı için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

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