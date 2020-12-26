Denizlispor MKE Ankaragücü maçına hazır

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Angelo Sagal, tedbir amacıyla MKE Ankaragücü maçında oynatılmayacak. Tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Covid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, MKE Ankaragücü maçı için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.